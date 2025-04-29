Истребитель ВМС США упал с авианосца в Красное море

Истребитель упал с авианосца ВМС США USS Harry S. Truman в Красное море

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Начато расследование.

Самолет ВМС США F/-18E Super Hornet, помещенный на борт авианосца USS Harry S. Truman (CVN-75), был потерян в Красном море во время инцидента с буксировкой в ангарном отсеке, сообщили в ВМС США. Военно-морской институт США (USNI).

Самолет и тягач-буксировщик выпали за борт. По данным службы, никто из личного состава не погиб, один из членов экипажа получил незначительные травмы.

«Моряки, буксировавшие самолет, немедленно приняли меры, выпрыгнули из кабин прежде, чем он упал за борт. Ведется расследование», — говорится в сообщении.

Авианосец USS Harry S. Truman находится в составе Шестого флота США, который отвечает за военно-морские операции на европейском и африканском театрах военных действий. Ударная группа состоит из флагмана-авианосца, девяти эскадрилий 1-го авиакрыла авианосца, трех эсминцев с управляемыми ракетами 28-й эскадры эсминцев и ракетного крейсера типа «Тикондерога» USS Gettysburg.

Авианосец проводил «маневр уклонения» во время инцидента, подтвердил представитель министерства обороны США представителю Военно-морского института США (USNI).

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