Смартфон вместо прогулки: в чем опасность хронической апатии у ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Важно прислушиваться к тому, о чем говорит школьник, и отмечать его новые идеи и впечатления.

Многие родители часто сталкиваются с ситуацией, когда ребенок не хочет ничем заниматься. Несмотря на важность отдыха для детского организма, важно понимать, о чем размышляет школьник в такие моменты. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала кандидат педагогических наук Марина Май.

Активность детей может быть внешней и внутренней. В первом случае ребенок совершает определенные действия, которые можно отследить, например, рисует или играет. Во втором же варианте школьник наблюдает за окружающим его миром, обдумывает различные вопросы, фантазирует или мечтает.

Внутренняя активность, по словам эксперта, является «двигателем» для настоящей жизни, поскольку во время ее проявления ребенок учится думать, чувствовать и занимается самопознанием. Однако такое распределение сил для подрастающего организма энергетически тяжело. После интеллектуального или эмоционального напряжения должен следовать отдых.

В случае сильной вялости ничего опасного в том, что ребенок расслабится на время, нет. Специалист пояснила, что такая пауза здоровая, она позволит восстановить интерес и желание общаться.

Иногда внешне ребенок остается пассивным, однако именно в подобные моменты у него может происходить глубокая работа мозга.

При этом необходимо обратить внимание на системное желание ребенка с тем, чтобы ничего не делать. Такое поведение — тревожный сигнал. Если школьник часто говорит о скуке, не гуляет на улице, все время проводит за гаджетами, не проявляет интереса к ранее привлекающим его вещам, то в этом может заключаться потеря внутреннего импульса.

В итоге безынициативность приводит к хронической апатии и равнодушию. Из этого состояния сложно выйти и взрослым людям.

В числе причин этого недуга перегрузка информацией и как следствие снижение личной мотивации, отсутствие адекватной возрасту нагрузки, недостаток внимания со стороны взрослых.

Родителям педагог порекомендовала наблюдать за ребенком и прислушиваться к его речи, чтобы отмечать, появляются ли у него впечатления, идеи, фантазии. Также нужно чаще проявлять заинтересованность в том, что важно для школьника.

«Предлагайте ему разные виды деятельности: рисование, изучение языков, конструирование, прогулки, задачи на логику. Но помните, что важно не количество кружков и занятий, а их качество и вовлеченность ребенка в процесс», — заключила эксперт.

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