Дошло до дела: следователи заинтересовались лесными пожарами в Забайкалье

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; 5-tv.ru

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Тушат их и специалисты, и местные жители.

«Ну что беспечные граждане, допрыгались? Вот посмотрите к чему приводит… Жгете постоянно, все подряд!» — вот так эмоционально в Забайкалье спасатели разговаривают с местными жителями, объясняя, что именно подожженная сухая трава стала причиной большинства природных пожаров.

Горят поля, леса. За минувшие сутки уничтожено более двух десятков жилых домов. Но в целом населенные пункты пока удается отстоять. Главная опасность в том, что может измениться погода, и сильный ветер максимально усложнит положение.

Но, пожалуй, сильнее всего, удивил сегодня главный пожарный региона полковник Ринат Хисматулин, написавший заявление по собственному желанию — в самый разгар пожароопасного сезона. Но, слава Богу, подчиненные его пока работу продолжают.

Вся последняя информация с места — у корреспондента «Известий» Екатерины Старицыной.

«В небольшой поселке Падь Глубокая огнем охвачены более десяти строений. Некоторые уже полностью уничтожены. Пожарные борются с огнем», — рассказала Старицына.

От домов осталось одно пепелище. Пострадавших нет, но очаги с новой силой возникают в других районах Забайкалья. В селе Преображенка сгорело несколько зданий, магазин и база отдыха. Огонь подобрался и к самой столице Забайкальского края.

От дыма ландшафтных пожаров небо потемнело — в воздухе ощущается запах гари, а видимость на дорогах местами нулевая. Из-за этого на время пришлось перекрывать движение на федеральной трассе «Амур» под Читой.



На помощь Забайкалью сейчас брошены все силы. Пожарные трудятся без сна и отдыха.

От этой улицы в поселке Новопавловка остались одни Остовы домов. Стена пламени за считанные минуты уничтожила жилые строения и все что находилось вокруг — бани и хозпостройки. Покидать дома людям приходилось в спешке. Всех погорельцев разместили в местной школе.

Непростая обстановка и в соседней Бурятии. В селе Буй сгорели два дома — если бы не пожарные, ущерб был бы куда значительнее.



«Удалось привлечь необходимые силы и средства. Очень помогли местные жители», — рассказал замредседателя правительства республики Вячеслав Сухоруков.

В причинах пожаров будут разбираться следственные органы, и не исключено, что ландшафтные очаги — дело рук местных поджигателей. Вопросы у следователей теперь могут возникнуть и к чиновникам. В Забайкалье возбуждены сразу несколько уголовных дел по статье о халатности.