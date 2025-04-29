Выбирайте сердцем, но не теряйте голову: прогноз Таро на май 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на основные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет — как среди девочек- подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на май 2025 года.

Общая энергия мая 2025 года (Карта Таро — Туз Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Энергия карты принесет вам новые идеи, раскроет потенциал и озарит вдохновением. Вероятно, Вы почувствуете сильную творческую энергию — не дайте ей погаснуть!

В мае важно не забывать о нашей взаимосвязи со всем миром и готовиться созидать.



Хотя Туз жезлов показывает на только зарождающуюся энергию, он также говорит, что у вас уже есть все необходимое, чтобы довести идеи до конца

Прогноз здоровья на апрель 2025 года (Карта Таро — Колесница) Фото: 5-tv.ru

Это прекрасная карта! Она олицетворяет победу, скорость движения, решимость — и, конечно, умение объединять противоположные энергии

Если рассматривать карту в вопросе здоровья, то она говорит о стабильности физического и психологического состояния. Чтобы поддерживать его, очень важны движение, дисциплина. Так, май — хорошее время для введения новых привычек и спорта.

Если вас до этого беспокоило какое-то заболевание, то Колесница предвещает скорейшее выздоровление.

Прогноз финансов на май 2025 года (Карта Таро — Туз Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Карта красноречива — означает моменты поразительной ясности после того, как сознание было долго затуманено. В мае все наконец-то вскроется!

Если рассматривать карту с точки зрения финансов, то получится отыскать причины, по которым вы, возможно, не зарабатывали достаточно или не могли получить повышение.

Помните, что эта карта предвестник ясности и истины, поэтому будьте готовы к правде, которая не всегда бывает приятной, но всегда ведет к лучшему пути. Также сами будьте предельно честны в финансовых вопросах — вам зачтется.

Личная жизнь в мае 2025 года (Карта Таро — Королева Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Эта дама — уверена в себе, заземлена и спокойна. Она всего добилась сама.

Карта говорит о хорошем контакте с семьей и родными, совместном времяпровождении и удовольствии от него. Вы будете дарить тепло, щедрость и заботу близким, как и они вам

Не забывайте о личных границах! Опасность в отношениях в мае — это гиперопека. Будьте рядом, но позволяйте родным самим вставать на ноги.

Общий совет на май 2025 года (Карты Таро — Шестерка Пентаклей, Двойка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Первая карта знаменует умение отдавать и принимать. Это касается не только каких-то подарков, энергий или эмоций, но и всего материального. Вам нужно подумать о двойственности вещей — «принимать-отдавать». Учите и учитесь открывать сердца балансу — и тогда все неровности этой жизни не будут волновать.

Двойка Мечей предупреждает о дилемме, намекает, что рано или поздно все равно придется выбирать. Но стоит делать это не логикой, а сердцем — закрыть глаза и прислушаться к внутреннему голосу. Если ваша интуиция молчит то нужно довериться если вам кажется что ваша интуиция молчит ничего страшного — вы уже знаете ответ.

Сделайте шаг — и откроется будущее. Все в этом месяце будут вам помогать идти вперед. Вселенная всегда приносит нам нужные события!

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