Бритье не по схеме: как вросший волос может привести к операции

Фото: www.globallookpress.com

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Причин его появления больше, чем кажется.

Вросший волос может вызвать проблемы со здоровьем. Причин появления такого недуга гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-дерматовенеролог Александр Зотов.

Эксперт отметил: когда волос не пробивается сквозь кожу, он через какое-то время начнет расти внутрь или вбок, оставаясь при этом под эпидермисом. Такая проблема повлечет за собой воспаление, зуд, покраснение. Также возможны отек, нагноение и появление боли.

Врастания волоса — воспаление волосяного фолликула из-за проникновения бактерий, гнойное скопление в тканях — абсцесс, гиперпигментация с образованием рубцов и попадание инфекции в лимфатические узлы.

Этого можно избежать, если применять правильную технику бритья. Рекомендуется использовать острые лезвия и проводить сбривание по направлению роста волос. Также необходимо периодически увлажнять кожу и не носить тесную одежду.

В случае, если воспаление уже развивается, обращаться лучше к врачу-дерматологу, чтобы получить назначение противовоспалительной мази с антибиотиками. При этом появится возможность терапии рубцов лазерной шлифовкой.

Ковырять или пытаться выдвать такой волос — запрещено. Также опасно использование теплых компрессов, давление на место воспаления и лечение народными средствами.

Привести на запушенной стадии такое образование в состоянии к развитию фурункула, о чем напомнила врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова. Чирий — явление из приятных, оно часто требует медицинского вмешательства.

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