Секрет мужской силы: какой продукт повышает уровень тестостерона

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Об интимной жизни человека можно многое сказать, лишь открыв его холодильник.

Тыквенные семечки в рационе снижают риск мужского бесплодия. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Врач подчеркнул, что в этом продукте есть инсулин, а также микроэлементы, которые увеличивают подвижность сперматозоида. Помимо этого, на мужское здоровье оказывают влияние и содержащиеся в тыквенных семечках витамин Е и цинк, а также Омега-3 и Омега-6, магний и калий. Они благотворно влияют на сосудистую систему, повышая тестостерон.

Диетолог добавил, что тыквенные семечки содержат аминокислоту L-аргинин, которая улучшает кровообращение органов малого таза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что урчание в животе не всегда связано только с чувством голода — иногда оно может сигнализировать о серьезных проблемах с пищеварительной системой.