«Народный напиток»: отмечена важность отдельного регулирования пивоваренной промышленности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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В России существуют уникальные сорта пива, которые «бьют всех конкурентов» на международном рынке.

Глава комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин заявил о необходимости регулирования пивоварения и производства сидра в России как отдельного сегмента выпуска алкогольной продукции. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями». По словам эксперта, пивоварение надо поддерживать так же, как и виноделие.

Небольсин упомянул то, что в России выпускаются уникальные сорта пива, которые пользуются популярностью не только на внутреннем рынке, но и во всем мире.

«Пивовары хотят только одно: чтобы у них были четкие, понятные правила игры, вектор развития, и чтобы, наконец, государство признало, что пиво — это наш народный напиток, как и сидр, наш бывший яблочный квас», — заявил Небольсин.

Пивоваренная промышленность в России активно развивается. Так, в 2024 году всего отечественные компании произвели 789 миллионов декалитров пива. Это на 10,3% больше, чем в 2023 году. В том числе вырос выпуск и пивных напитков до 119,3 миллиона декалитров (рост 22,5%).

Скачок не обошел стороной и сидр с медовухой. Их производство увеличилось на 43,8% и достигло 14,4 миллиона декалитров. Росалкогольтабакконтроль связывает такие показатели с обелением этого сегмента алкогольного рынка после введения реестра пивоваров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России появился совет по развитию пивоваренной отрасли. Инициатором выступила компания «Балтика».