Декабрь в апреле: мощный снегопад обрушился на Пермь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Из-за непогоды закрыт аэропорт.

Пермский край в конце апреля накрыла снежная буря. Метет несколько часов без перерыва. Высота снежного покрова в Перми уже почти как в декабре. Об этом говорят синоптики. Судя по прогнозам, заметать будет как минимум до завтра.

Из-за непогоды закрыт пермский аэропорт. Рейсы задерживаются. Самолеты уходят на запасные аэродромы. К возвращению зимы оказались не готовы и водители. Столицу края парализовали пробки и аварии. Сложно сейчас и на загородных трассах.

А в Северной столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами его порывы могут разгоняться до 15 метров в секунду. При этом в город вместе с циклонами идет тепло. Завтра будет до плюс 12. Но синоптики советуют все же не забывать зонты.