Поддержка учителей и бойцов: как прошло заседание Совета законодателей в Петербурге

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Президент РФ поручил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации.

О расширении мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) Владимир Путин сегодня говорил на заседании Совета законодателей в Петербурге. Глава государства отметил, что парламентарии сейчас многое делают для нашей общей Победы, совершенствуя законодательство. К этой работе необходимо активнее привлекать и ветеранов спецоперации.

Еще одна из тем, которую также обсудили на Совете — кадровый голод в системе образования. Главная проблем — низкие зарплаты. В пример привели сельского учителя, который получает в несколько раз меньше, чем доставщик пиццы в Москве. Все подробности расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Встреча с законодателями в конце апреля — традиция. Здесь в Таврическом дворце в Петербурге в начале прошлого века собрался первый государственный парламент. Единство в служении Родине — это тоже традиция с более чем вековой историей.

«Главным критерием при принятии всех решений, их движущим стимулом и стержнем служат именно национальные интересы. Не какие-то поучения со стороны, а твердая, суверенная воля народа России, общее стремление обеспечить безопасность Родины, ее будущее.

Хочу сказать, что весь парламентский корпус, на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени. Парламентарии — не раз уже говорил об этом — многое делают для победы, помогают фронтовикам, ветеранам боевых действий. Многие сами встали в ряды добровольцев, защитников Отечества. Безусловно, это сильный, мужественный поступок, вызывающий особое, искреннее уважение», — заявил президент РФ.

Абсолютный приоритет для законодателей — обеспечение задач СВО, поддержка армии и флота. Президент просит законодателей не снижать темп.

«Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача. Регионы-то разные, естественно, но тем не менее стремиться к этому нужно», — отметил российский лидер.

В органы власти, как отмечает президент, сейчас приходят ветераны СВО. Люди мужества, чести, слова. Помочь им может в том числе и Совет законодателей — это орган, появившийся относительно недавно. Традиция уже современной России, где депутат из глубинки может встретиться с сенатором.

До приезда главы государства несколько часов депутаты и сенаторы обсуждали состояние страны. В центре внимания — нехватка кадров в медицине и образовании.

Несмотря на принятые в последние годы меры поддержки программ «Земский учитель и «Земский доктор», с недавних пор еще и работник культуры — коренного перелома не произошло. В малых городах и деревнях не хватает этих таких важных и нужных специалистов.

«В Москве, в других городах разносчик пиццы — зарплата 130 тысяч рублей. А у молодого учителя, ну, как правило, плюс-минус там 25 тысяч рублей», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

А поэтому и дефицит педагогов на селе 30%. А к 2030 году по прогнозам Минтруда дефицит узких медицинских специалистов может составить 70 тысяч.

«Нам нужна адресная поддержка ребят еще в процессе обучения и после процесса обучения с тем, чтобы они устраивались по специальности. Сегодня процент трудоустройства по специальности достаточно низкий и нам есть, над чем работать», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Подводя черту, президент обозначил приоритеты в законотворческой работе которые так важны для всех россиян.

«Целые пакеты законодательных актов направлены на решения наиболее острых и актуальных проблем, волнующих граждан, в части борьбы с кибермошенничеством и нелегальной миграцией. Вводятся новые меры поддержки семей с детьми, восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам и в целом за 2024 год принято порядка 200 социально значимых законов», — сообщил Владимир Путин.

Президент попросил законодателей больше времени уделять парламентской дипломатии

«Особое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать правду. Укреплять контакты по линии Евразэс и ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС, со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах. Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. Не хотят — это их дело. Но мы к этому всегда готовы, я знаю, всегда обсуждаем эти вопросы с руководителями обеих палат. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества, поддерживает интеграционные процессы на принципах уважения к суверенитету друг друга, к нашей общей истории», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин в Петербурге провел двустороннюю встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Хочу сказать, что у нас всех приподнятое настроение в последние дни, и мы сегодня поблагодарили и бойцов, и командиров за полную очистку Курской земли от нацистских формирований», — заявила Валентина Матвиенко.

«Вы знаете, переговорил с командирами, которые внесли особый вклад в эту работу. Правда, всех не назовешь, конечно. Там себя самым наилучшим образом проявили и офицеры спецназа ФСБ, пограничники, военнослужащие Росгвардии. Самое-то главное, что граждане наши — вот это самое главное — очень мужественно держались», — отметил президент.

Путин попросил спикера Совфеда внимательно вместе с правительством проанализировать, как поддержать живущих в приграничье людей.