Новое объединение: в РФ создали Совет по развитию пивоваренной отрасли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Его возглавит президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

Пивовары России объединились, чтобы выработать общую стратегию. Проблем у них — много. Например, зависимость от импорта колоссальная. Своего хмеля у нас всего 5%. Зарубежных собственников российских заводов это вполне устраивало.

Но иностранцы ушли, а вопросы остались. Поэтому чтобы их решать в России создали Совет по развитию пивоваренной отрасли. О работе нового объединения рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Что сделали в России зарубежные пивовары? Организовали бизнес по принципу «дойная корова». Поставили нас в зависимость от импорта.

В пиве четыре основных ингредиента: вода, солод из ячменя, хмель и дрожжи. По двум позициям без поставок из-за границы не обойтись: в России выращивают только 5% хмеля от необходимого объема.

«Катастрофически не хватает ни хмеля, ни пивоваренного ячменя. Этим надо заниматься. Ушли воротилы западные. Мы сами сможем справиться», — уверен глава комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин.

Что самое удивительное, хмель везут не только из дружественных Китая, Сербии и Турции, но и из Нидерландов, Литвы, Латвии. То же самое с солодом. Практически весь ячмень на иностранной базе.

Есть еще проблема с оборудованием: амортизационный износ — 85%. Раньше основным поставщиком была Германия. Из-за санкций обновить технику на 100% невозможно, не у всех наименований есть аналоги. Отрасли нужно импортозамещение.

«Доходы, которые получались, они уходили в виде роялти за границу. Деньги в России не оставались», — пояснил пивовар, директор по развитию пивоваренного бизнеса Михаил Хлыновский.

При этом импортозамещение уже идет, и сейчас 95% всего пива в России производится у нас. Но 5% все равно приходится на импорт, в том числе из недружественных стран Запада.

Задача номер один — разработать общую стратегию для пивоваров. Ведь эта отрасль играет мощную роль в экономике. 600 тысяч рабочих мест, а объем рынка — больше триллиона рублей.

«Сегодня есть, условно говоря, большие холдинги, оставшиеся от транснационалов, и есть российские пивовары, которых достаточно много. Отрасль нужно регулировать, это 100%», — говорит руководитель организации участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев.

Совет по развитию пивоваренной отраслью задуман как раз для того, чтобы навести здесь порядок и помочь отечественным пивоварам. А россияне будут уверены, что получают качественный продукт.

«В настоящее время в сфере производства пивоваренной продукции отсутствует сбалансированная государственная политика, нет ни одного документа стратегического планирования, определяющего развитие отрасли, включая ее сырьевую базу, на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Многие годы российское пивоварение не было в фокусе внимания, и объединение отрасли просто необходимо», — отмечает председатель Совета по развитию пивоваренной отрасли Таймураз Боллоев.

Ведь получилось же с вином. Пять лет назад вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии». Эффект мощный.

«Пиво — это наш народный напиток. Как и сидр, это наш бывший яблочный квас. Это все-таки не продукция перегонки с большим наличием алкоголя. Надо поддерживать так, как поддерживается вино из российского винограда», — подчеркнул Алексей Небольсин.

И теперь вином называется именно продукт брожения винограда. Все остальные жидкости имеют специальную маркировку: «Не является вином». Мы точно знаем, что пьем, а сама отрасль получила мощную поддержку от государства. Пришло время разобраться с пивом.