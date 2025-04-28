Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии диггера Дубаса за смертельную экскурсию по Неглинке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Также вынесен приговор руководителю компании «Спутник» Александру Киму.

Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии диггера Никиту Дубаса за нелегальную экскурсию по Неглинке, во время которой погибли восемь человек. Об этом 28 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Кроме того, вынесен приговор руководителю компании «Спутник» Александру Киму. Ему назначили 5,5 лет лишения свободы. Бизнесмен будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Роковая экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа 2023 года. На мероприятие пришли семь экскурсантов и диггер — экскурсовод. Никто из них не выжил по причине подъема уровня воды из-за дождя.

28 ноября 2024 года Мещанский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о гибели экскурсионной группы. По версии следствия, Ким и Дубас организовали мероприятия, которые угрожали жизням людей. Такие экскурсии никак не регламентированы и не должны были проводиться.

Несмотря на это, они были одними из самых популярных в Москве, и билеты на них много лет продавались свободно и открыто.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы были диггер Никита Дубас и руководитель компании «Спутник» Александр Ким. Гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский и бывший гендиректор компании «Трипстер» Борис Плотица до сих пор объявлены в розыск.

При этом свою вину полностью признал лишь Никита Дубас, а Ким посчитал себя невиновным. Как заявил бизнесмен, его компания «Спутник» не является экскурсионным бюро или туристическим агентством, она занимается только предоставлением информационных услуг организаторам экскурсий.

В начале процесса Александр Ким заявил ходатайство о допуске своей супруги в качестве защитника. Суд отказал: у подсудимого и так трое профессиональных адвокатов.

Представитель гособвинения в ходе разбирательств попросил суд назначить двум организаторам нелегальной экскурсии, закончившейся гибелью людей, шесть и девять лет лишения свободы соответственно, передал корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда, который рассматривает это дело.

24 апреля прокурор также потребовал удовлетворить иски потерпевших, сохранить арест на долю в уставном капитале компании «Спутник» и машину «Лада Гранта», принадлежащую Киму.

Ранее мать и сестра погибшей 34-летней Дарьи Быковой потребовали взыскать в порядке возмещения ущерба с фигурантов Александра Кима и Никиты Дубаса более 10 миллионов рублей.

«До настоящего времени подсудимые не приняли мер, чтобы возместить нам моральные страдания, искреннее не извинились и не раскаялись, из чего мы делаем вывод, что они не прониклись нашей личной трагедией», — заявила сестра Дарьи Быковой Анастасия.

Суд признал ее и ее мать гражданскими истцами.

По версии прокурора, Дубас составил объявление о незаконной экскурсии по коллектору, а Ким разместил его на сайте «Спутника». При этом они оба не удостоверились в безопасности мероприятия. И даже когда стал известен неблагоприятный метеорологический прогноз в день экскурсии, Ким и Дубас не предприняли ничего для отмены мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии.