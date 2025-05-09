80 лет Великой Победы: прямая трансляция Парада на Красной площади

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф

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Праздник, объединяющий страну вокруг исторической памяти о подвиге советского народа, стартовал в столице.

На Красной площади столицы официально стартовал Парад Победы в честь 80-летия подвига советского народа. Каждый год 9 Мая граждане не только России, но и большей части мира почитают память предков, отдавших жизнь за победу над мировым фашизмом. Праздник со слезами на глазах проходит во всех уголках государства, 5-tv.ru ведет прямую трансляцию с Красной площади в Москве.

Традиционно Парад начинается в 10:00 по московскому времени, его открывает вынос государственного флага и Знамени Победы. По Красной площади пройдут подразделения российских войск, в числе которых пешие расчеты и военная техника. В шествии примут участие также бойцы специальной военной операции (СВО). С речью к гражданам государства обратится президент России Владимир Путин, а завершится она церемонией минуты молчания в память о погибших во времена Великой Отечественной войны.

В Параде Победы принимают парадные расчеты 13 государств: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

В этом году в Параде Победы традиционно примут участие иностранные гости. В честь 80-летия освобождения мира от фашизма в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Бразилии Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, глава Республики Сербской Милорад Додик, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Великий праздник посетили президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Таджикистана Эмонали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Кубы Мигель Диас-Канель, а также лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Жители столицы, не сумевшие попасть на трибуны, наблюдают за процессией на специальных экранах и в прямом эфире.