Интенсивная работа: Путин отметил стоящие перед Россией вызовы

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент выступил на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

Перед Россией стоит несколько важных вызовов, в том числе и повышение качества жизни семей, решение демографических вопросов и укрепление экономической системы страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей государства в Санкт-Петербурге.

Российский лидер отметил, что в данный момент особого внимания требует приоритет в вопросах безопасности, а также противодействия внешним рискам и обороноспособности.

«Заметно влияет на текущую структуру законодательного портфеля, но как мы с вами не раз говорили, вызовы с которыми мы сталкиваемся — не повод откладывать, а напротив более динамично решать задачи долгосрочного развития страны», — сообщил Путин.

Кроме того, остаются важнейшие задачи в виде совершенствования технологической независимости государства, а также поддержки и обеспечения развития регионов, городов и поселков Российской Федерации. Также необходимо уделить пристальное внимание вопросам, связанным со сбережением исторического и культурного наследия государства.

Президент подчеркнул, что в обязательном порядке поддерживать деловую предпринимательскую инициативу и совершенствовать институты гражданского общества.