Тело заколотой в сердце африканки нашли на севере Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Подозреваемый задержан.

Тело заколотой в сердце африканки нашли 28 апреля на севере Москвы, около жилого дома на Ясном проезде. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Личность девушки еще не установлена.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту произошедшего столичный Следственный комитет организовал проверку.

Менее чем через два часа после поступления сообщения оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — 37-летнего мужчину. Его обнаружили в районе Савеловского вокзала. При задержании он признался в содеянном, пояснив, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Также он сообщил, что избавился от орудия преступления.

В ближайшее время подозреваемого передадут в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий, уточнили в пресс-службе УВД по СВАО Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина из Японии больше двух лет жил с трупом своего отца, который скончался в январе 2023 года в возрасте 86 лет. Нобухико Сузуки убрал тело пожилого родителя в шкаф, чтобы не тратить деньги на похороны. Об этой жуткой истории рассказало издание SCMP.com.