Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Об этом сообщает Кремль.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в украинском конфликте в дни 80-летия Победы. Об этом проинформировал Кремль.

Все боевые действия с российской стороны будут приостановлены в 00:00 часов по московскому времени в ночь на 8 мая. Перемирие продлится до 00:00 11 мая.

Решение о перемирии было принято в одностороннем порядке, и Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру. В Кремле предупредили, что в случае атак ВС РФ дадут ответ.

Российская сторона в очередной раз указала на свою готовность к переговорам с украинской — и без предварительных условий.

Ранее перемирие было объявлено Владимиром Путиным в Пасху. Россия придерживалась его с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинские боевики же попытались атаковать позиции российской армии, несмотря на перемирие.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.