В России увеличены штрафы за использование электросамокатов детьми
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Теперь за нарушение придется заплатить тридцать тысяч рублей, а в Москве — сто тысяч.
Российские операторы кикшеринга с сегодняшнего дня втрое увеличили штрафы за использование электросамокатов детьми.
Как пишут «Известия», теперь придется платить не десять, а тридцать тысяч рублей. Исключение — Москва. В столице уже наказывают на сто тысяч.
Компании усиливают контроль, потому что, по их собственной статистике, дети до 16 лет — самая аварийная категория. Как пишет газета, в будущем сервисы по аренде электросамокатов хотят ввести подтверждение личности клиентов через «Госуслуги». Такая мера полностью закроет доступ несовершеннолетним.