ВС РФ освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Продвинуться нашей армии удалось в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад».
Российские военные освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В ходе боев на данном участке фронта ВСУ потеряли более 240 боевиков, восемь авто и три орудия артиллерийских орудия, в том числе два натовского производства. Нашими военными были уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шесть складов боеприпасов противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры работы армейского спецназа КНДР в Курской области.