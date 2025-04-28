Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Продвинуться нашей армии удалось в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад».

Российские военные освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе боев на данном участке фронта ВСУ потеряли более 240 боевиков, восемь авто и три орудия артиллерийских орудия, в том числе два натовского производства. Нашими военными были уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шесть складов боеприпасов противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры работы армейского спецназа КНДР в Курской области.