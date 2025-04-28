Суд вынес приговор бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышова; 5-tv.ru

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Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии строгого режима после получения взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также известно, что приговор в виде 8,5 лет колонии строгого режима получил и бывший генеральный директор ООО Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов, который пытался дать взятку в особо крупном размере Максиму Паршину.

Экс-замглавы Минцифры назначено наказание по шестой части 290-й статьи УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а экс-гендиру ООО Бюджетные и финансовые технологии» — в соответствии с пятой частью 291-й статьи УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»).

Расследование показало, что в 2023 году Паршин получил взятку в размере 3,75 миллиона рублей от Моносова за выделение гранта его фирме, которая занимается разработкой IT-решений. Моносов вину свою не признал — он заявил, что просто перепутал папки, так как деньги хранил якобы для подарка супруге в виде браслета Cartier. В другой папке якобы лежали документы, которые он планировал передать Паршину, и случилось недоразумение.

В июле 2023 года Паршин был уволен со своего поста, свою вину в получении взятки он также не признал, сославшись на неудачное стечение обстоятельств и ошибку Моносова. Сам бывший генеральный директор IT-компании неоднократно нарушал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему разрешили покинуть столицу лишь четыре раза за месяц, в то время как бизнесмен выезжал аж 14.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам лишения свободы.