Эхо в трубке и странные звонки: как вычислить слежку за вашим телефоном

Юрист по кибербезопасности Попова: звонки с незнакомых номеров говорят о слежке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заметили тревожные признаки? Сохраняйте спокойствие и собирайте максимум доказательств.

Сегодня сложно удивить кого-то разговорами о цифровой безопасности: почти каждый знает, что за нами могут следить в интернете. Существует ряд признаков того, что слежка через IT-технологии перешла в реальную жизнь. На что обратить внимание, чтобы вовремя заподозрить неладное, рассказала изданию Газета.ру юрист по кибербезопасности Ольга Попова.

Как объясняет эксперт, заподозрить слежку можно по нескольким косвенным признакам. Если они складываются в систему, стоит задуматься. Например, на улице вас начинают сопровождать одни и те же машины или лица, «случайно» оказывающиеся поблизости. А во время телефонных разговоров вдруг появляются посторонние шумы, эхо или непонятные щелчки.

«При этом, конечно, важно помнить, что один эпизод — это просто эпизод, если нет закономерности. Но, если стали появляться странные шумы, эхо во время разговоров, или звонки с незнакомых номеров, где в ответ тишина, это повод насторожиться», — подчеркнула специалист.

По ее словам, современные технологии делают наблюдение практически незаметным, однако тревожными сигналами являются сбои техники. Сотовый телефон и компьютер могут «подсказать», что за вами кто-то следит. Эксперт советует обращать внимание на странные перезагрузки устройств, сбои настроек, появление непонятных сообщений и уведомлений.

«Сейчас чаще применяют не классическое прослушивание, а перехват данных. Компьютер и смартфон могут начать вести себя странно — без видимой причины», — объяснила эксперт.

Причин для интереса к человеку может быть много: вы стали свидетелем преступления, обладаете важной информацией или оказались втянуты в коммерческий конфликт. Иногда к наблюдению прибегают даже при семейных спорах, например, при разделе имущества.

И все-таки закон просто так следить за людьми не разрешает.

«Санкция суда обязательна, чтобы получить разрешение на прослушку. Без нее следить могут только в экстренных случаях, например, при угрозе теракта или убийства», — подчеркнула юрист.

Оперативно-розыскные мероприятия регулируются специальными законами: «Об оперативно-розыскной деятельности», УПК и Конституцией России. Проводить их могут лишь силовые структуры — ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и Таможенная служба.

По словам эксперта, в особых случаях, когда существует угроза совершения тяжкого преступления, закон допускает наблюдение и без решения суда. Все подобные действия регулируются законами «Об оперативно-розыскной деятельности», Конституцией РФ и Уголовно-процессуальным кодексом.

Кроме того, эксперт отметила: работодатель вправе прослушивать рабочие разговоры сотрудников, но только при наличии их согласия и исключительно на рабочих телефонах.

Если вы заметили тревожные признаки, юрист советует сохранять спокойствие и собрать максимум доказательств — странные звонки, повторяющиеся ситуации на улице. При наличии серьезных оснований можно обратиться в полицию или к правозащитникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как понять, что за вами следят мошенники.