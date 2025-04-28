Атомный подводный крейсер «Красноярск» провел учения в Тихом океане

Фото, видео: © РИА Новости/Олег Кулешов; 5-tv.ru

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Подводники поразили крылатой ракетой береговую цель.

Российские подводники в ходе учений поразили береговую цель с дистанции более тысячи километров. Экипаж атомного подводного крейсера «Красноярск» провел маневры в Тихом океане. Сначала субмарина совершила скрытный переход в назначенный район, а откуда выполнила пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр».

Ракета попала точно по учебной цели, которая располагалась на полигоне Камчатки. Кроме того, атомный подводный крейсер «Красноярск» отработал поиск субмарины условного противника и поразил ее торпедой.