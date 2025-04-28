Путин поблагодарил подразделения КНДР за участие в боях в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/Yao Dawei

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На днях стало известно об освобождении региона от ВСУ.

Президент России Владимир Путин поблагодарил армейский спецназ КНДР, который принял участие в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — отметил он.

Президент подчеркнул, что спецназ показал высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности, защищал Россию «как собственную страну». Бойцы КНДР с честью исполнили свой долг, и граждане РФ никогда не забудут этого подвига. И будут чтить корейских героев, которые отдали жизнь за свободу приграничного российского региона.

По словам Путина, отношения между Россией и КНДР будут и дальше успешно развиваться во всех направлениях.

Подразделения Корейской Народной Армии принимали активное участие в боевых действиях против ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российских военных с освобождением региона.