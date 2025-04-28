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Вооруженные силы РФ фиксируют многочисленные факты участия иностранных боевиков в нападении на приграничные районы.

Очередные следы присутствия НАТО наши военные обнаружили в освобожденной Курской области.

Среди трофеев — западное оружие, экипировка и даже сухие пайки. Кроме того, российские бойцы подтвердили участие в нападении на курское приграничье иностранных наемников, среди которых не мало европейских солдат удачи. С подробностями — военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Ничего своего, сплошь вооружение НАТО. О принадлежности к Вооруженным силам Украины (ВСУ) говорят разве что только шевроны, да и то не все. Здесь и американские, и турецкие. Даже сухой паек, и то шведский. Наемники приезжали в Курскую область почти со всей Европы.

«Нам попадались поляки. Некоторых даже пленили. Слышали и голоса наемников голландских», — рассказал командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол».

Трофеи, которые показывает командир, добыты у боевиков в районе села Горналь. Это был последний укрепрайон ВСУ, расположенный на границе с Сумской областью. Когда-то отсюда боевики и начали вторжение в Курскую область. Но теперь оккупанты вынуждены держать оборону. Президент России Владимир Путин уже отдал приказ о создании буферной зоны на территории приграничных районов Сумской области Украины.

«Противник на данном операционном направлении сосредоточил достаточно элитные свои подразделения. Мы говорим о 82-й десантно-штурмовой бригаде, силах специальных операций и ряде других воинских частей и соединений», — поделился «Апостол».

После освобождения Курской области работы еще хватает. Поля усеяны оружием и натовской техникой. Бойцы 56-го полка Воздушно-десантных войск на месте восстанавливают шведский бронетранспортер.

Саперы продолжают разминирование. Боевики оставили после себя тысячи мин и неразорвавшихся снарядов. Сейчас единственное напоминание об оккупации — оставленные в руинах деревни и села Курской области. Некоторые полностью стерты с лица земли. В Судже уничтожены целые улицы.

Буферная зона для того и нужна, чтобы обезопасить наши границы. Начать разбирать завалы и приступить к восстановительным работам в каждом пострадавшем от вторжения районе.