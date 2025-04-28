Опубликованы кадры последствий атаки украинских БПЛА на Брянск
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Воропаев; 5-tv.ru
Ночью там произошло более десяти взрывов.
В Брянске после массированной атаки украинских беспилотников спасатели МЧС ликвидируют последствия. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
К одному из жилых домой подъехали пожарные машины. Специалисты разбирают крышу для устранения возгорания.
В течение прошедшей ночи Брянская область была подвержена атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 102 БПЛА.
Очевидцы сообщили о том, что слышали около более десяти взрывов. Также, по их словам, вспыхнули жилой дом и несколько машин.
Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию в своем Telegram-канале. Он отметил, что беспилотники нанесли ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. На месте работают оперативные службы, после устранения последствий будет проведен осмотр и оценка ущерба.
«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 102 беспилотных летательных аппарата. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал он.
К несчастью, в результате атаки погиб мирный житель. Помимо этого, пострадала женщина, которую оперативно госпитализировали. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 100 украинских беспилотников попытались атаковать регионы России.