Власти США депортировали тяжелобольного маленького ребенка

Фото: Matias Delacroix/AP/TASS

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Перед этим маму вместе с детьми лишили связи с внешним миром.

Власти Соединенных Штатов подвергли депортации на территорию Гондураса тяжелобольного четырехлетнего мальчика. Об этом стало известно из сообщения Национального иммиграционного проекта США (NIPNLG).

Ребенок, который страдает от редкой формы онкологии, и его сестра семи лет — граждане США. Однако мама детей находилась в государстве нелегально. Отмечалось, что у отца семейства были законные основания для того, чтобы проживать в стране, но повлиять на ситуацию он не смог, поскольку мать с детьми содержали под стражей. Для них также ограничили связь с внешним миром.

Как отметили представители защиты, ситуация вышла за «рамки разумного», а конституционные гарантии и основные права человека были нарушены. Также правозащитники потребовали привлечь к ответственности виновных в случившемся должностных лиц Иммиграционной и таможенной полиции США.

До этого во вторник, 22 апреля, американский лидер Дональд Трамп заявлял о невозможности предоставления обжалования по суду для каждого депортируемого. Глава государства отмечал, что такой подход оканчивался бы колоссальными задержками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи человек вышли на акции протеста против политики Трампа в США.





