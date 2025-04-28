Праздник вкуса: национальный гастрономический конкурс «Лавры» провели в Геленджике

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Лучшие молодые шеф-повара собрались в столице гастротуризма.

Кулинарный фейерверк и революция в мире виноделия! В Геленджике состоялся финал национального конкурса «Лавры», где юные повара удивляли жюри дерзкими экспериментами. 400 заявок — только 16 финалистов боролись за звание лучшего и делали это в уникальной локации, в которой создают новую гастрономическую историю страны и будущее российского виноделия. Праздник вкуса посетил и корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Пока зрители томятся в ожидании, у поваров закипают нервы. Это не шоу, а тяжелейшее соревнование.

«Самый волнительный момент, когда объявляют, что осталось 10 минут, и постоянно напоминают про время», — отметил участник национального гастрономического конкурса «Лавры» Степан Галустов.

В жюри — лучшие шеф-повара России. На первый в России национальный гастрономический конкурс «Лавры» подали заявки 400 участников, но отобрали только 16 человек.

«Я хотела как-то творчески подойти и добавить в каждое блюдо что-то необычное. Вот у меня, например, лимон, травы, рыба и вот там клубника», — рассказала участница национального гастрономического конкурса «Лавры» Валерия Скуратова.

Соревнование молодых кулинаров в возрасте до 30 лет проходят в Геленджике неспроста. Их организовал проект «Белый мыс» — винный город, аналогов которому нет не только в России, но и в мире. Его стены сейчас возводят на побережье курорта.

«Белый мыс» — это не просто новая гастрономическая точка на карте. Это — будущий центр, хотя правильнее будет сказать, новая столица всего российского виноделия и кулинарного искусства. Больше 40 тысяч квадратных метров уникального пространства: концептуальные рестораны, школа сомелье и самый продвинутый научный лабораторный центр, где будут создавать новый стандарт определения качества вина. А еще кинотеатры, площадки для проведения фестивалей и даже музей вина.

«Не стоит забывать, что у этого проекта в основе лежит социальная функция. Наша задача — не быть местом для элиты. Наша задача — знакомить с вином и с культурой вина простых обычных людей и жителей Геленджика, и туристов, которые проезжают Геленджик. Нет никакой задачи делать его дорогим или экслюзивным. Наоборот, это должен быть народный проект про российское виноделие», — рассказал руководитель проекта винный город «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

Ансамбль зданий — идея именитого архитектора Филиппа Болла, чьи проекты украшают улицы Эдинбурга, Бристоля, Будапешта. Но локация «Белого мыса» сама по себе живописная, и у команды архитектурного бюро Dyer, которое разрабатывало концепцию, стояла задача гармонично вписать улицы винного города в естественный ландшафт. Российские архитекторы помогли в этом, и доработали проект. Дизайн — в стиле био-тек.

Бережно сохраненное старинное дерево посреди большой стройки — важная деталь, которая показывает: архитектура винного города не просто вписалась в местный ландшафт — она слилась с ним. у зданий характерные плавные черты, которые будто бы повторяют волнение моря или очертания гор.

«Белый мыс» создается группой Акционерного Банка «РОССИЯ». В проект вложены огромные инвестиции, которые уже дали импульс и в развитии Геленджика, и Краснодарского края — это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, повышенный интерес туристов, а еще небывалое внимание со стороны специалистов ресторанной отрасли.

«У нас есть стратегия развития гастрономии в Российской Федерации, мы следуем ей. И конкурсы — это один из обязательных шагов для того, чтобы ребята могли подводить итоги своих достижений», — отметил директор института гастрономии СФУ Алексей Горенский.

А еще здесь появится самая большая в России винотека. Крупнейшие винные предприятия Кубани и легендарные крымские бренды займут в коллекции особое место. Виноделы раскроют свои бренды, в том числе, через высокую кухню и через отсылки к истории. Знаменитые хересы Массандры можно будет попробовать в чеховской атмосфере. Вина «Нового света» перенесут во времена торжественных приемов Льва Голицына.

«Это шаг к развитию креативных индустрий, а гастрономия является очень важным вектором в развитии событийности туризма, для развития профессионалов, для посещения нашего города и повышения престижа», — указала исполнительный директор АНО «Геленджик-2035» Дарья Дькова.

Резидентами этого винного города станут лучшие профессионалы отрасли, у которых в том числе перенимают опыт и молодые шефы. Победителем гран-при конкурса «Лавры» стал Александр Мордашев из Иркутска. Кулинар уверен, что благодаря проекту его мастерство могут оценить теперь не только на малой Родине.

«Все силы отдал последние сюда, очень надеюсь, что медиаохват сейчас поднимется вокруг меня. Узнают, что есть такой талантливый крутой чувак, который живет в Сибири, где-то там далеко-далеко», — отметил победитель национального гастрономического конкурса «Лавры» Александр Мордашев.

Следующий национальный конкурс молодых шефов обещают провести уже на территории «Белого мыса» в абсолютно новой всесезонной локации для отдыха — в будущей столице российского вина. Свои ворота винный город распахнет до конца 2025 года.