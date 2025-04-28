Грудинка раздора: в России подорожало мясо для шашлыка

Дороже всего в РФ в 2025 году мясо для шашлыка стоит на Чукотке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Эксперты предлагают заменить его на овощи и грибы — но это тоже недешево.

В России взлетела стоимость наборов для шашлыка. В канун майских праздников сильнее всего придется раскошелиться жителям Чукотки. Там набор для компании из восьми человек обойдется дороже шести тысяч рублей!

Чуть дешевле — в соседних регионах Дальнего Востока, Мурманской области и в столице. Если брать в среднем по стране, то сильнее всего в цене прибавило мясо свинины. Оно же — самое популярное у россиян. За такой шашлык придется заплатить более полутора тысяч рублей.

Значительно дешевле — шашлык из грибов, белой рыбы и курицы. Накормить компанию получится, отдав в районе 1200 рублей. А вот самый бюджетный вариант — овощи на гриле. Шашлык из помидоров стоит примерно 950 рублей.