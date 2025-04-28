Десять тонн мусора: в Бурятии очистили Байкал к 80-летию Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Здесь в мероприятию «Особенности национальной уборки» присоединились участники специальной военной операции и их семьи.

Берега Байкала очистили от мусора — в Бурятии прошла массовая акция «Особенности национальной уборки» Около семисот человек, среди которых волонтеры, участники спец-операции и просто неравнодушные, вооружились перчатками, мешками и расчистили несколько километров побережья.

Собирали все: от автомобильных покрышек до окурков. В итоге мусора набралось аж десять тонн!

Кроме того, в «Байкальской гавани» благоустроили аллею «Защитников Отечества».

«В этом году акция обновила свой статус. Теперь она не просто экологическая, теперь она эколого-патриотическая и конечно в этом году она посвящена 80-летию Победы. Особенно приятно, что скоро 9 мая — и в Бурятии к нам присоединились защитники Отечества», — рассказала Татьяна Ковалева, директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС».

Акция приобрела статус ежегодной. Всего в ней приняли участие более 30 тысяч человек из 19 регионов. Общими усилиями уже собрали больше трехсот тонн мусора.