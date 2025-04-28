В поисках перемоги: Украина потребовала дерусифицировать образ Колобка

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Киеве считают персонажа частью национального наследия.

Пока мир следит за геополитическими баталиями, Украина героически сражается за Колобка. Служба внешней разведки Незалежной вскрыла коварный план России: украсть умы детей Марокко через пластилиновый мультик со сказочным персонажем в главной роли. О том, как Киев пытается дерусифицировать общее культурное наследие, в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

После неудач на фронте Киеву понадобилась перемога. Служба внешней разведки Украины рапортовала: найден новый объект для показательно-принудительной дерусификации — Колобок. Скребли по сусекам основательно, добрались аж до Африки. Поводом стал пластилиновый мультик, который сделали русскоязычные дети в Марокко. Показали его впервые на «Русских сезонах» в Касабланке.

На шарообразное хлебобулочное изделие настрочили донос. На официальной странице в соцсетях появилось воззвание украинизировать героя сказок. Москали, как водится, украли уникальное культурное достояние. Аргумент: в русском языке якобы нет корня «кол». Хотя есть же «колбаса», «колесо», «кольцо» — видимо, эти слова на Украине тоже считают украденными.

«Надо только гордиться, что и русские, и украинцы, и белорусы имеют общее слово, и даже пусть латыши и литовцы этим гордятся», — считает профессор кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Мокиенко.

При том, что у Колобка вполне изученная «биография», уходящая корнями во времена Древней Руси. Слово встречается в новгородской берестяной грамоте XIV века, обозначает пшеничный хлеб. По факту — съедобная голова с излишне развитым речевым аппаратом, завышенной самооценкой и желанием съехать от родителей пенсионного возраста. В силу отсутствия жизненного опыта оказывается в плохой компании и заканчивает свое существование в желудке хищника семейства псовых. Почему именно этот образ Киев выбрал в качестве символа национальной идентичности?

«Это самонадеянный персонаж, который гибнет от своей прыгучести, от своей глупости. Его перехитрили. И почему он берется в качестве героя именно украинского фольклора, совершенно непонятно», — считает член Союза писателей, член Русского ПЕН-центра, член Ассоциации искусствоведов Юрий Нечипоренко.

Возможно, потому, что Колобок стремится обрести незалежность или потому, что «скачет», тем он психологически ближе киевскому режиму, который пришел к власти через «скачущий» Майдан. Причем прыгает четыре раза за сказку: через порог — в сени, из сеней — на крыльцо, с крыльца — на двор, а в конце — лисе на морду.

«Служба выслуживается перед своим руководителем, патроном, и говорит, что мы держим антироссийскую линию, и вот нашли очередной повод, где укололи российское государство, русских, российский народ», — добавил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Семеновский.

Идея украинизировать сказки родилась давно: лингвистическим терроризмом Киев занимается уже десятый год, уже пытались дерусифицировать борщ и Илью Муромца. Покусились на Курочку Рябу. Образ привлекательный: яйца из драгметалла на серийной основе при минимальных вложениях — это рабочий бизнес-проект. Впрочем, за границей все эти сказки все равно воспринимают русскими.

«Мы установили наши отношения как Королевство Марокко с Россией в 1777 году. Именно при Екатерине II мы впервые установили отношения с Россией. В то время, я задам этот вопрос, была ли какая-нибудь Украина? Поэтому книга и все персонажи наверняка русские», — считает глава марокканского комитета Всемирного фестиваля молодежи Набиль Белкасс.

Интересно, что поиски национальной идентичности привели украинскую разведку к удалению записи из соцсетей.