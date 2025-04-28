За считанные часы: пожар уничтожил целую деревню в Красноярском крае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Жертв нет, но убытки сразу посчитать нелегко.

Сильнейший пожар уничтожил целую деревню под Красноярском — сгорели десять домов, три легковых автомобиля, трактор и четыре гектара сухой травы. Без крыши над головой остались 30 человек.

Спасатели рассматривают несколько причин происшествия. Предполагают, что пожар мог начаться из-за пала травы. По другой — основной версии — кто-то из жителей неосторожно отогревал замерзший водопровод. В итоге за считанные часы от населенного пункта осталось лишь пепелище.

В другой деревне Красноярского края огонь перекинулся на дома с горящего поля. Пламя полностью сожгло десять построек и несколько машин.

А на Алтае пожар охватил склады вдоль железнодорожных путей. Площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров. Чтобы справиться с пламенем спасатели задействовали пожарный поезд. В итоге — им удалось остановить огонь и не подпустить его к жилым домам.