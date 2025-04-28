«Птица Феникс»: Киркоров рассказал о самочувствии после инцидента с пиротехникой

Киркоров признался, что инцидент с огнем на сцене с ним впервые

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Накануне исполнитель едва не сгорел на шоу в Петербурге.

После инцидента с возгоранием на концерте певец Филипп Киркоров заговорил о возможном обращении к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. В беседе со StarHit поп-король заявил, что случившееся — первый раз, когда его «поджарили» на сцене.

«Раны заживают. Вот, Хайдаров Тимур подлечит, подрихтует», — рассказал певец.

При этом он подчеркнул, что «все хорошо», а в жизни случается всякое — человеческий фактор никто не отменял.

«Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование. Главное, чтобы зритель ничего не понял», — сказал Киркоров.

Звездный доктор Хайдаров часто отмечал правильный подход Киркорова к восстановлению после процедур. Он рассказывал, что Филипп Бедросович тщательно следует всем рекомендациям, поэтому его тело как у древнегреческого бога Аполлона, олицетворяющего мужскую красоту, шикарно.

К услугам пластической хирургии Киркоров прибегал не раз. Так, в марте 2023 года ему провели коррекцию позвоночника и прессотерапию. Хирург Хайдаров откачал исполнителю 30 литров жира. Позже певец сообщал, что решил отказать от новых операций в будущем.

До этого стало известно, что время исполнения очередного трека на Киркорове загорелась одежда. Инцидент произошел на выступлении в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Пока король эстрады исполнял один из своих хитов, за его спиной заискрила пиротехника. Огонь с декораций переметнулся на одежду знаменитости. Однако Киркоров не поддался панике и в оперативном режиме самостоятельно справился с ситуацией. Певец только успел крикнуть: «Обжегся!».

При этом шоу продолжилось, а кадры, на которых исполнитель горит, быстро разлетелись в соцсетях.

«Я позавчера горел, да. Ничего, выжил, не сгорел!», — с иронией пояснил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, Киркоров обжегся на концерте, но не подал вида.