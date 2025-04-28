Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Он добавил, что украинский лидер «в сложной ситуации».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от притязаний на Крымский полуостров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси.

«Я полагаю, это так», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Белого дома, Зеленский сейчас находится «в сложной ситуации» и при этом хочет «сделать что-то хорошее лдля своей страны».

Трамп добавил, что советовал бы спрашивать про Крым не у него, а у его предшественников.

«Я сказал ему, что он может пойти и спросить у Обамы, почему он отдал (Крым — Прим. ред.) <…> Обама отдал его без боя. Не говорите со мной о Крыме, поговорите с Обамой и Байденом», — сказал Трамп.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что Крым останется в составе России.

На прошлой неделе Трамп обвинил Зеленского в саботаже мирных переговоров после того, как президент Украины заявил, что Киев не признает Крым российским.