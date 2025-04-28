Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

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Депутат Тьерри Мариани назвал эту операцию «крайне кровавой».

Операция по наступлению украинских боевиков на территорию Курской области — очередной провал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так считает представитель Франции в Европейском парламенте (ЕП) депутат Тьерри Мариани. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Вторжение на территорию российского субъекта политик назвал «крайне кровавой операцией». К тому же он полагает, что украинская армия не получила «совершенно никаких результатов».

«Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов», — отметил политик.

По словам Мариани, данные, полученные его европейскими коллегами, подразумевали под «Курской областью» не такую обширную территорию, как предполагалось, а ВСУ на каждом из этапов неудавшихся наступательных действий территориально были в достаточном отдалении от Курска.

Депутат подчеркнул, что при наступлении ВСУ на Курскую область активную поддержку боевикам оказывала Великобритания, видевшая в этой операции гарантию приобретения положительных для Украины условий во время вероятных переговоров с Россией.

При этом такой политический ход, как посчитал Мариани, стал прямым путем к невосполнимым потерям. В наступлении погибли тысячи украинских солдат, а также были уничтожены десятки специальной военной техники, как отмечали в Газета.ру.

Операцию со стороны ВСУ в Курской области политик назвал символичной, сравнив ее со сражением на той же территории в 1943 году во время Великой Отечественной Войны. Именно это столкновение стало решающим.

«Закачивается примерно, как в 1943 году, хочу сказать. Те, кто ее спровоцировал… Так как изначально это было нацистское наступление, а теперь — украинское. Те, кто ее спровоцировал, в конце концов потерпели поражение», — подытожил Мариани.

До этого в субботу, 26 апреля, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил об окончательном освобождении Курской области от вражеских сил президенту России Владимиру Путину.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ.