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Всего на Украину доставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов.

Чехия в течение четырех месяцев 2025 года поставила на Украину из третьих стран еще 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках инициативы по боеприпасам. Об этом сообщила министр обороны Яна Чернохова.

«Мы поставим столько боеприпасов, сколько сможем доставить по всему миру. И ресурсов у нас еще хватает, таких ресурсов на данный момент еще около полутора миллионов», — приводит слова Черноховой агентство CTK.

Чернохова добавила, что в прошлом году в рамках «инициативы по боеприпасам» Киев получил примерно полтора миллиона единиц боеприпасов. От спонсоров будет зависеть, удастся ли собрать необходимые средства, чтобы оплатить инициативы и доставки боеприпасов на Украину в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп отказался продать Киеву оружие на 50 миллиардов долларов.

Сейчас Украине срочно нужны новые системы ПВО. Киевский режим решил купить у США зенитный ракетный комплекс Patriot и другую технику — за 50 миллиардов долларов. Причем рассчитаться деньгами, полученными от Евросоюза и замороженных российских активов.