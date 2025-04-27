Заставил расстаться? Нюша рассказала о влиянии ее отца на отношения с Егором Кридом

Отец Нюши Владимир Шурочкин не влиял на ее отношения с Егором Кридом

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Роман знаменитостей продлился всего два года — в 2016-м они расстались.

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, откровенно призналась в том, что ее отец, продюсер Владимир Шурочкин, не был причиной ее расставания с рэпером Егором Кридом. Об этом звезда рассказала в беседе с Газетой.ру.

«Мой отец не влиял на наши отношения с Егором, это миф», — ответила Нюша на слухи, которые так активно подогревает уже многие годы сам рэпер в своих треках.

К бывшему мужу звезды Игорю Сивову Владимир Шурочкин, как выяснилось, все еще хорошо относится. Однако для самой певицы развод с бизнесменом спустя восемь лет брака дался нелегко. Нюша откровенно признавалась, что после развода впала в депрессию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Нюша допустила возобновление отношений с рэпером Егором Кридом. Соответствующее заявление исполнительница сделала в беседе с VOICE. Звезда подчеркнула, что не хотела радовать или огорчать поклонников, а просто делилась своим мнением.