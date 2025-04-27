Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Согласно данным торговой площадки, стартовая цена — 100 тысяч.

Загранпаспорт основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского продали на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей. Согласно данным торговой площадки, стартовая цена — 100 тысяч рублей.

«Лот № 750. Заграничный паспорт В. В. Жириновского 1990-е. Продано за 1 100 000 рублей», — сообщается в каталоге аукциона.

Торги стартовали в воскресенье, в 19.00. На аукционе был выставлен загранпаспорт Жириновского советского образца с его автографом, а также визами.

Документ сохранился в хорошем состоянии, со «следами бытования». Загранпаспорт был выдан политику 19 октября 1992 года на срок до 19 октября 1997 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что митинг-концерт прошел 25 апреля в честь дня рождения Владимира Жириновского.

Следующий, юбилейный день рождения Владимира Жириновского будет отмечаться на государственном уровне. Указ об этом подписал президент. А уже с 1 сентября студентам и аспирантам вузов, достигших успехов в области госуправления, будут выдавать стипендию имени политика. Выплаты назначат по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки.