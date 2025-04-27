Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали

Фото, видео: Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Игнат Кузин будет отправлен в столичное СИЗО.

Обвиняемого в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик, Игната Кузина заключили под стражу на 1 месяц 30 суток. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузина Игната <…> на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в Telegram-канале.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, УК РФ, 222.1, УК РФ, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее в рамках следственных мероприятий Кузин дал подробные показания об обстоятельствах инцидента. Обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним.

Согласно показаниям Кузина, он прибыл в Россию в сентябре 2023 года и поселился в Московском регионе. Впервые куратор связался с мужчиной спустя год — сообщил, что объектом террористического нападения является Москалик. Кузин начал собирать о генерал-лейтенанте необходимые сведения.

С этой целью он снял квартиру в подъезде Москалика. Оттуда Кузин наблюдал за передвижениями генерал-лейтенанта, выяснял распорядок дня. Автомобиль, в который позднее будет установлено взрывное устройство, мужчина приобрел за месяц до планируемого теракта и припарковал его у подъезда.

В тайнике не территории Балашихи Кузин получил элементы взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля. Все это он установил в салоне купленного ранее Volkswagen Golf. Взрыв был произведен куратором дистанционно. За содействие Кузину пообещали 18 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности дела о гибели генерала Москалика.