«Мы не отклоняем предложения»: Лавров о возвращении американских компаний в РФ

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

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США заинтересованы в совместном ведении бизнеса.

США заинтересованы в сотрудничестве с Россией в сфере бизнеса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News.

«США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов», — сказал Лавров.

Если США изъявят желание занять свободную нишу и предложат новый проект, Россия рассмотрит его. Лавров объяснил, что самое сложное в этом процессе — найти баланс интересов. Когда это произойдет, совместный бизнес будет развиваться естественным путем.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не возражает против возвращения американских и других западных компаний на рынок. При этом он отметил, что процедура возвращения должна быть прозрачной. Чтобы сохранить инвестиции и планы российских предприятий, необходимо учитывать интересы отечественных организаций, которые заняли место иностранных.

Лавров подчеркнул, что возвращение компаний США не будет беспрепятственным, потому что российский рынок изменился, места иностранных организаций заняты. Москва гарантирует, что не будет создавать несправедливые условия для текущих участников рынка ради возвращения ушедших компаний.

Также глава МИД также добавил, что Штаты не выдвигали РФ предложений по отмене антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров исключил переговоры о целостности территории России.