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Эта неделя будет иметь критически важное значение для урегулирования кризиса на Украине, заявил Рубио.

Соединенные Штаты не вводят новые санкции в отношении РФ, чтобы не навредить процессу урегулирования конфликту на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

«США в ближайшую неделю оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе», — отметил Рубио.

По его словам, сейчас у США есть и основания, и беспокойство в отношении усилий сторон конфликта на Украине по урегулированию.

Ранее в ходе встречи с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом Владимир Путин, президент Российской Федерации, подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий.