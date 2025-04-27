Есть причины для оптимизма: почему США не вводят новые санкции против России
США надеются урегулировать украинский кризис дипломатическим путем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Эта неделя будет иметь критически важное значение для урегулирования кризиса на Украине, заявил Рубио.
Соединенные Штаты не вводят новые санкции в отношении РФ, чтобы не навредить процессу урегулирования конфликту на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.
«США в ближайшую неделю оценят прогресс сторон по урегулированию на Украине и решат, хотят ли они и дальше участвовать в мирном процессе», — отметил Рубио.
По его словам, сейчас у США есть и основания, и беспокойство в отношении усилий сторон конфликта на Украине по урегулированию.
Ранее в ходе встречи с представителем американского президента Стивеном Уиткоффом Владимир Путин, президент Российской Федерации, подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий.