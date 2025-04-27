«Там был мокрый линолеум»: Нагиев получил травму на сцене в Дубае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Уже полторы недели актер испытывает трудности с передвижением.

Телеведущий Дмитрий Нагиев получил травму ноги, демонстрируя трюк своим студентам на актерских курсах. Из последствий — трудности с передвижением и заметная хромота.

Нагиев показывал своим ученикам элементы пластики. Все шло хорошо, пока он не решил впечатлить публику сложным гимнастическим приемом — кувырком вперед с зависом.

«Там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону», — рассказал Нагиев «Страстям».

Дмитрий добавил, что всегда выполняет трюки на съемочной площадке сам. Он уверен, что залог успеха в актерской профессии — это отсутствие ограничений в рабочем процессе и уважение к коллегам. Любой фильм или сериал являет собой результат совместных усилий, а потому Нагиев не позволяет себе «качать права».

«Проникся уважением к людям, поэтому не качаю права. Группа вам не даст соврать. У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, а я ем из общего котла. Иногда мне даже кажется, что доедаю то, что не доели ребята», — поделился Дмитрий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что зумеры внезапно оценили красоту длинноволосого Нагиева.