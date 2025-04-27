Умер актер из «Всадника на золотом коне» Фидан Гафаров

Фото: Кадр из х/ф «Всадник на золотом коне». реж.: Василий Журавлев 1980г.

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Ему было 77 лет.

Народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Башкирского государственного академического театра имени Мажита Гафури.

«Сегодня, 27 апреля, на 78-м году жизни скончался актер Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, народный артист Российской Федерации, Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, почетный гражданин города Уфы Гафаров Фидан Сафич. Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра», — сказано в сообщении.

Фидан родился в 1947 году в деревне Новоуртаево Башкирской АССР. В 1965 году он поступил в Уфимское училище искусств. Стал частью труппы Башкирского академического театра драмы спустя два года после окончания училища.

Фидан Гафаров сыграл множество запоминающихся ролей на театральной сцене и телевизионных экранах. Одна из самых известных — в фильме «Всадник на золотом коне». Стоит отметить, что актерское мастерство — лишь один из талантов Гафарова. Он был широко известен как исполнитель народных и эстрадных песен.

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