Подозреваемому в подрыве генерала Москалика предъявлено обвинение в теракте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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За совершенное преступление украинские спецслужбы пообещали ему 18 тысяч долларов.

Обвинение в совершении теракта, в котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, предъявлено Игнату Кузину. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года.

Кузина задержали в Турции и доставили в Москву, где он дал признательные показания. Сотрудники правоохранительных органов привезли мужчину к месту взрыва, на бульвар Нестерова в Балашихе. Там проводились следственные действия. Кузина завели в подъезд, рядом с которым был подорван автомобиль.

В рамках следственных мероприятий Кузин дал подробные показания об обстоятельствах инцидента.

«Обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно показаниям Кузина, он прибыл в Россию в сентябре 2023 года и поселился в Московском регионе. Впервые куратор связался с мужчиной спустя год — сообщил, что объектом террористического нападения является Москалик. Кузин начал собирать о генерал-лейтенанте необходимые сведения.

С этой целью он снял квартиру в подъезде Москалика. Оттуда Кузин наблюдал за передвижениями генерал-лейтенанта, выяснял распорядок дня. Автомобиль, в который позднее будет установлено взрывное устройство, мужчина приобрел за месяц до планируемого теракта и припарковал его у подъезда.

В тайнике не территории Балашихи Кузин получил элементы взрывного устройства, а также системы видеонаблюдения и контроля. Все это он установил в салоне купленного ранее Volkswagen Golf. Взрыв был произведен куратором дистанционно. За содействие Кузину пообещали 18 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик.