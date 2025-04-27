«Я с вами прощаюсь»: Ольга Бузова решила покинуть Россию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

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Исполнительница оставила много песен для своих фанатов.

Певица Ольга Бузова покидает Россию на время, но оставляет своим поклонникам песни, под которые можно потанцевать или пожарить шашлыки. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемке клипа с «Дискотекой Аварией» на их совместную песню «Страна Аления».

«Я надолго с вами прощаюсь, потому что я не без дела. Я улетаю на днях в еще одно далеко путешествие. Для того, чтобы заново вас удивлять. И радовать с экранов свою любимую страну. Вот поэтому я буду уезжать со спокойной душой. Зная, что у вас есть подо что танцевать, подо что жарить шашлыки на майских праздниках», — сказала Ольга Бузова.

Она привела в пример несколько своих композиция из большого списка: «Made in Russia», «Страна Аления», «Неверная» или для грустного настроения «Верни».

К слову, недавно певица представила совместный проект с легендарной группой «Дискотека Авария», который называется «Страна Аления». Оказалось, что перфоманс был организовал по предложению солистов коллектива Алексея Серова и Алексея Рыжова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиями.