Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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На днях в звездной семье произошло долгожданное пополнение.

Невестка народной артистки РФ Валерии — Лиана Шульгина — показала свой крупный живот после вторых родов. Смелые кадры она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Заметила, что живот уже начал сокращаться, но во вторые роды он у меня больше, чем в первые! Внутри пустота, и совершенно не больно (хотя многие боятся этих ощущений)», — написала девушка.

Фото, видео: Telegram/LIANA SHULGINA/1478521745; Instagram*/ valeriya; 5-tv.ru

По ее словам, в течение месяца последствия после рождения ребенка должны полностью пройти. Они также поделилась тем, как собирается восстанавливаться.

Первые несколько месяцев Лиана не будет посещать спортивный зал, поскольку сейчас нужно сделать упор на уход за малышом. Потом физические тренировки снова вернутся, но перед этим необходимо восстановиться. Также Лиана отметила, что будет внимательнее относиться к своему питанию, но не прибегать к строгим диетам.

На днях в звездной семье произошло долгожданное пополнение. У Лианы с ее мужем Арсением родился сын, которого назвали Мироном. Певица вместе с супругом продюсером Иосифом Пригожиным приехали в скором времени, чтобы поздравить сына и невестку, а также увидеться с внуком. Они с восхищением его рассматривали, нужно улыбаясь малышу.

«Сегодня состоялась первая встреча с нашим Мирошей. Какие же малыши крохотные, когда появляются на свет. Каждый раз этому удивляемся. Пахнет молочком, хорошенький, прям мальчик-мальчик. Все рассматривали его, на кого похож, есть ли сходство с Селинкой, с кем-то из родственников. Спасибо нашим любимым за это безмерное счастье!» — написала Валерия в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Валерия поблагодарила невестку за внука.

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