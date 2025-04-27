Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве

Фото: Reuters/SOCIAL MEDIA

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Число пострадавших в портовом городе Бендер-Аббас возросло до 1139.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и масштабными разрушениями после взрыва в порту Шахид-Раджаи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер обратился к руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану. Путин отметил, что РФ готова оказаться содействие в ликвидации последствий бедствия.

«Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи», — написал он.

Кроме того, Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления тем, кто ранен.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу. Число пострадавших при взрыве возросло до 1139. По предварительной информации, среди погибших увеличилось до 14 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что задержан подозреваемый в подрыве и убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика.