«Я в любви»: Волочкова хочет вслед за дочерью выйти замуж

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артистка уверена, что у нее все впереди.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова хочет выйти замуж. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на свадьбе своей дочери Ариадны.

«У меня есть желание. Потому что, конечно, я хочу создать свою семью. Я хочу создать тот союз, о котором я мечтаю. Сейчас у меня просто очень счастливое состояние души, потому что я занимаюсь своим любимым делом. Я занимаюсь творчеством. Конечно, я в любви, без любви я не мыслю своей жизни», — ответила балерина.

По словам Волочковой, у нее все впереди, хоть ей и не 19 лет как дочери. Однако она многое повидала в своей жизни, в том числе опыт других людей построить семью. И не всегда удачный: то супруги изменяют друг другу, то расстаются и снова сходятся, то живут друг от друга на разных концах мира.

Дочь бывшей балерины Большого Театра вышла замуж за Никиту Григоряна. Мероприятие состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Сама свадьба прошла сравнительно скромно и в стиле «Гэтсби», как предпочла Ариадна. На фоне невесты блистала лишь ее мать.

Как отметила Волочкова, она не собирается встревать в личную жизнь дочери и советовать ей, как стоит строить собственную семью. Например, артистка не стала рекомендовать Ариадне составить брачный контракт, чтобы избежать дележки имущества при разводе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова обвинила избранницу своего бывшего возлюбленного в пиаре на сплетнях.