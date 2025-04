В Канаде внедорожник въехал в толпу людей на фестивале

В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале. Об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х.

«Несколько человек погибли и еще несколько пострадали после того, как водитель въехал в толпу на уличном фестивале в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню около 20:00 (06:15 по московскому времени — Прим.ред.)», — говорится в сообщении.

A vehicle has been driven into a crowd in Vancouver, Canada. There are multiple fatalities. pic.twitter.com/uoY4EHLMYT