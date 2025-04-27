В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотников
Правительство Ивановской области: объявлен режим опасности атаки БПЛА
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.
В Ивановской области объявили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.
«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.
Гражданам порекомендовали сохранять бдительность и оставаться в безопасном месте при атаке дронов, а также до снятия режима.
К слову, недавно российские силы противовоздушной обороны сбили 158 беспилотников над регионами России.
Больше всего — 67 дронов — ликвидированы в Краснодарском крае. 29 БПЛА — над Ростовской областью и 15 — над Северной Осетией.
Помимо этого, атаке подверглись Воронежская, Курская, Белгородская, Пензенская, Саратовкая и Орловская области, а также Крым и Ставропольский край. Кроме того, дроны ВСУ были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ПВО РФ в течение 40 минут сбили пять БПЛА ВСУ, летевших в сторону Крыма.