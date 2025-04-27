Верховный суд РФ признал ничтожным кредит, взятый мошенником в приложении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Возбуждено уголовное дело, подозреваемый объявлен в розыск.

Верховный суд РФ постановил признать незаконным кредитный договор, который был заключен мошенниками в результате взлома аккаунта пользователя в мобильном приложении банка. Об этом сообщает ТАСС.

Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленники переподключили операторский номер на собственный и совершили звонок, связавшись с сотрудниками банка. От имени клиента мошенники отключили функцию оповещения удаленного канала доступа. После этого группа лиц при помощи электронной подписи оформила на имя гражданина кредит на 265,5 тысяч рублей. При этом уведомления с одноразовыми паролями, которые необходимо было ввести для одобрения процедур, поступали на номер мошенников.

По имеющимся данным, подозреваемого из Новосибирска объявили в розыск. Однако суд первой инстанции не принял этот факт во внимание, поскольку расследование не было завершено, а в действиях потерпевшего обнаружили «моменты неосмотрительности» при использовании электронной подписи и технических средств, благодаря чему мошенники смогли оформить кредитный договор.

Суды апелляционной и кассационной инстанций также разделили указанные выводы.

Верховный суд также обратил внимание на определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2022 года, в котором был отклонен запрос о рассмотрении жалобы одной из россиянок. В данном определении внимание акцентируется на том, что к числу обстоятельств, требующих от банка применения повышенных мер предосторожности при дистанционном оформлении кредитного договора, следует отнести факт подачи клиентом заявки на получение кредита, а также незамедлительное распоряжение о переводе кредитных денежных средств в пользу третьего лица.

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