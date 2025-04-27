Без финансовых потерь: названы способы законного увеличения пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Задуматься о выплатах в будущем россиянам необходимо заранее.

Участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока могут значительно увеличить размер пенсионных выплат. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, при условии оформления пенсии спустя пять лет по достижению необходимого возраста, коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1.36, а начисляемых при этом баллов — 1.45. Если же выход на пенсию произойдет через десять лет, эти показатели возрастут до 2.11 и 2.32. Таким образом, по словам эксперта, выход на пенсию через десять лет может привести к увеличению ее размера в двойном объеме.

Виноградов добавил, что при достаточном доходе в месяц, можно попробовать изменить размер пенсии, приняв участие в программе долгосрочных сбережений. Специалист пояснил, что государство софинансирует эту программу и добавляет до 36 000 рублей ежегодно к тем средствам, которые граждане вкладывают туда самостоятельно. Также государство проводит страхование внесенные средства, и в случае чрезвычайных ситуаций возможно забрать вложения раньше срока без потери накопленного дохода.

Для начала формирования сбережений необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который является оператором программы. В той ситуации, если у человека недостаточно рабочего стажа или не достает баллов для назначения страховой пенсии по старости, их есть возможность докупить. Минимальная стоимость одного балла считается как минимальный размер оплаты труда, который умножается на 12 месяцев и на 22% — тариф страховых взносов.

С 1 января минимальная оплата труда составляет 22 440 рублей, поэтому минимальный взнос для получения одного года стажа и примерно одного балла равен 59 241,6 рублям. Такую сумму необходимо выплатить в Социальный фонд России.

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