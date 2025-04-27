«Но я подожду»: письмо выжившего на «Титанике» продали за рекордную сумму

Письмо выжившего на Титанике полковника продали за 400 тысяч долларов

Фото: 5-tv.ru

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Последняя цена лота оказалась значительно выше первоначальной.

Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов. Об этом стало известно из сообщения газеты Guardian.

По данным, указанным в источнике, путешествовавший на «Титанике» первым классом полковник Арчибальд Грейс во время поездки написал письмо, в котором рассказал о своих первых впечатлениях о корабле.

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — указывается по тексту.

Как отмечено в материале газеты, финальная цена письма на аукционе оказалась в пять раз выше первоначальной, а также стала рекордной для всех до этого проданных писем с «Титаника».

Уточнялось, что ранее предмет никогда не выставлялся на продажу. Аукционисты пояснили, что этот лот крайне редкий, поскольку написан одним из наиболее известных выживших в трагедии авторов и отлично сохранился.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые узнали новые подробности о столкновении «Титаника» с айсбергом. Этому поспособствовали технологии подводного сканирования. В результате был представлен детализированный 3D-скан обломков лайнера.